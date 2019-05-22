«Ностальгия по настоящему»: писатель Алексей Иванов и видеоблогер Юрий Дудь сравнили Челябинск с Манчестером
Два известных представителя современной российской культуры — видеоблогер Юрий Дудь и писатель Алексей Иванонов — записали видеоинтервью, речь в котором зашла о Челябинске, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».
Стоя на берегу одного из каналов в Манчестере, Алексей Иванов расскаал, почему ему нравится этот когда-то промышленный город.
— Эти каналы были построены, чтобы подводить барки к фабрикам. Поэтому Манчествер получился уникальным городом на каналах, этакой промышленной Венецией. И мне все это страшно нравится, — признался писатель. — Мне нравятся кирпичные щербатые стены, брусчатка, вода, старомодные аркады, клепанные конструкции. Нравится, как все это вписано в нашу современность. Я вижу, как это не сделано в России. И сюда приезжаю, чтобы увидеть, как это должно быть сделано. Как сказал Вознесенский: «Я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую не по прошлому ностальгию — ностальгию по настоящему».
— Когда ты сюда приезжаешь, у тебя нет ощущения безнадеги, которая бывает, когда ты приезжаешь в Челябу и ты начинаешь общаться с людьми, — поддержал собеседника Юрий Дудь.
— Потому что Россия не такая, как Англия, — согласился с ним Иванов. — Россия не интересуется собой. Не ценит себя. Не пытается себя узнать и как-то переосмыслить на уровне нового времени. Поэтому то богатство культурного наследия, которое есть в России, не работет ни в плане туристических объектов, ни в плане самоуважения.
— Кто в этом виноват?
— Я думаю, что виновата нация.
— То есть вы? И я? Почему?
— Потому что мы с вами не рассказываем об этом, — ответил Алексей Иванов.
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ИСТОЧНИК KP.RU