«Люди хорошие, а хозяина нет»: в Копейске записали видеообращение к Ивану Урганту

СЕГОДНЯ 20:04 2019-05-22T20:04:25+03:00

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Не так давно известный телеведущий Иван Ургант пошутил в своем шоу о шахтерском Копейске, который остался без управления. На конкурс по выбору главы города не заявился ни один кандидат. Шоумен предложил переименовать город в Златослитовск-Алмазный и пригласить на пост главы лидера КНДР.

Копейчане в ответ записали свое юмористическое послание Урганту.

— Предложение о переименовании в Златослитовск-Алмазный, к сожалению, невозможно. Потому что золотом и алмазами у нас и не пахнет. Зато Копейск ультрасовременный и инновационный город, — шутят авторы ролика.

А затем с легкой иронией голос за кадром вспоминает о самых ярких достижениях местных властей. Им припомнили и плохие дороги, и аварийные деревья, и рассыпающийся после капитального ремонта фонтан. А еще неистребимое ветхо-аварийное временное жилье и могучие современные недострои, один из которых навис над парком Победы.

— А вообще, люди тут хорошие, добрые. Вот только хозяина так и нет, — сокрушаются авторы ролика.

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Жители Копейска обратились к Ивану Урганту..Видео: Алексей Виноградов.

ИСТОЧНИК KP.RU