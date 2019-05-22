Алексей Текслер нашел себе нового пресс-секретаря

СЕГОДНЯ 21:28 2019-05-22T21:33:29+03:00

Общаться с прессой от имени губернатора Челябинской области будет выходец из Озерска

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В среду, 23 мая, стало известно, что новым пресс-секретарем главы региона Алексея Текслера станет Сергей Зюсь, занимавший до этого должность начальника информационно-аналитического отдела Озерского городского округа.

Напомним, ранее пресс-секретарь губернатора совмещал свою работу с руководством пресс-службой правительства региона. После того, как этот ответственный пост покинул Дмитрий Федечкин, должности разделили. Пресс-службу возглавила бывший руководитель пресс-службы минздрава Челябинской области Мария Хворостова. Работой пресс-секретаря займется Сергей Зюсь.

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ИСТОЧНИК KP.RU