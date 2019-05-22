Алексей Текслер нашел себе нового пресс-секретаря
В среду, 23 мая, стало известно, что новым пресс-секретарем главы региона Алексея Текслера станет Сергей Зюсь, занимавший до этого должность начальника информационно-аналитического отдела Озерского городского округа.
Напомним, ранее пресс-секретарь губернатора совмещал свою работу с руководством пресс-службой правительства региона. После того, как этот ответственный пост покинул Дмитрий Федечкин, должности разделили. Пресс-службу возглавила бывший руководитель пресс-службы минздрава Челябинской области Мария Хворостова. Работой пресс-секретаря займется Сергей Зюсь.
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ИСТОЧНИК KP.RU