2019-05-23T04:32:01+03:00
Общество

В Челябинске в течение дня потеплеет почти на 20 градусов

Как долго продержится благодать
Лидия ПЕСКОВА
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В любой момент может начаться дождь.В любой момент может начаться дождь.Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
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Четверг, 23 мая, будет самым теплым на этой неделе. Всего за несколько часов в Челябинске потеплеет почти на 20 градусов, обещают синоптики Челябинского гидрометцентра.

Нынешней ночью в городе было +2...+4 градуса, а днем воздух прогреется сразу до +18...+20. Однако летней погоды пока не предвидится. В четверг в городе в любой момент может начаться небольшой дождь и гроза.

Ночь на пятницу, 24 мая, обещает быть такой же теплой: +8...+10 градусов, но сохраняется вероятность осадков с грозой. Днем уже до +15 градусов.

Ночь на субботу гораздо прохладнее: до +2 и дожди. В субботу днем до +12 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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