В Челябинске в течение дня потеплеет почти на 20 градусов
Четверг, 23 мая, будет самым теплым на этой неделе. Всего за несколько часов в Челябинске потеплеет почти на 20 градусов, обещают синоптики Челябинского гидрометцентра.
Нынешней ночью в городе было +2...+4 градуса, а днем воздух прогреется сразу до +18...+20. Однако летней погоды пока не предвидится. В четверг в городе в любой момент может начаться небольшой дождь и гроза.
Ночь на пятницу, 24 мая, обещает быть такой же теплой: +8...+10 градусов, но сохраняется вероятность осадков с грозой. Днем уже до +15 градусов.
Ночь на субботу гораздо прохладнее: до +2 и дожди. В субботу днем до +12 градусов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU