Суд в Челябинской области готов вынести приговор многодетному Игорю Мотыгину
В среду, 22 мая, в Октябрьском районном суде закончились слушания по делу Игоря Мотыгина, которого обвиняют в краже денег у приемных детей, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».
По версии следствия, Игорь Мотыгин похитил со счетов приемных мальчишек более миллиона рублей. Однако парни принесли на последнее заседание ходатайство, в котором сказано, что все деньги пошли на благо приемной семьи и каких-то претензий к Мотыгину воспитанники не имеют. Сам мужчина считает, что его вина не доказана.
— Никто не нашел доказательств моей вины. Я делал все правильно и воспитывал доверенных мне детей. Чиновникам нужно меня наказать, потому что я всегда добиваюсь справедливости для детей, лишенных родительской ласки, — говорит Игорь Мотыгин.
Такого же мнения и адвокат.
— В ходе следствия и слушания дела фактическая вина моего подзащитного не доказана. Я считаю, его должны оправдать, — гооврит адвокат Николай Кузьменко.
Однако прокуратура просит для подсудимого условный срок - аж четыре года.
Приговор вынесут в ближайшие дни.
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ИСТОЧНИК KP.RU