«Такие пошли взрослые в наше время!» Молодежь Челябинской области возмущена поведением старших
Мы привыкли обвинять подростков: шумно себя ведут, часто бескультурные и т.д. «О времена! О нравы!» Однако, у них тоже есть претензии к старшему поколению.
— Мы сидели спокойно с подружкой на площадке. Вдруг с балкона пятого этажа нас начали снимать, потому что мы просто качаемся на качели. Вот какие пошли взрослые в наше время! Мне кажется, женщина подумала, что мы что-то у потребляем, так как моя подружка смешила меня, корчила забавные физиономии. Но мы никому не мешали. Просто болтали о своем! — написала девочка в группе «Инцидент Миасс».
Подростки в ответ стали снимать на телефон женщину на балконе. Конечно, не понятно, на самом ли деле она снимала именно их. Быть может, у нее была другая задумка для видео. Но есть в словах молодежи и правда. Сегодня у многих выработался рефлекс: чуть что, достать телефон и снимать, а потом выложить в Интернет. Не разобравшись в ситуации. Ради хайпа. Грешат этим и молодые, и взрослые люди.
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ИСТОЧНИК KP.RU