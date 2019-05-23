2019-05-23T05:29:37+03:00
Общество

«Такие пошли взрослые в наше время!» Молодежь Челябинской области возмущена поведением старших

Чуть что, люди хватаются за телефон и начинают снимать, лишь бы выложить в Интернет
Ирина КАРЕЛИНА
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По словам подростков, женщина снимала их на телефон. Фото: vk.com/inzidentmiassПо словам подростков, женщина снимала их на телефон. Фото: vk.com/inzidentmiass
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Мы привыкли обвинять подростков: шумно себя ведут, часто бескультурные и т.д. «О времена! О нравы!» Однако, у них тоже есть претензии к старшему поколению.

— Мы сидели спокойно с подружкой на площадке. Вдруг с балкона пятого этажа нас начали снимать, потому что мы просто качаемся на качели. Вот какие пошли взрослые в наше время! Мне кажется, женщина подумала, что мы что-то у потребляем, так как моя подружка смешила меня, корчила забавные физиономии. Но мы никому не мешали. Просто болтали о своем! — написала девочка в группе «Инцидент Миасс».

Подростки в ответ стали снимать на телефон женщину на балконе. Конечно, не понятно, на самом ли деле она снимала именно их. Быть может, у нее была другая задумка для видео. Но есть в словах молодежи и правда. Сегодня у многих выработался рефлекс: чуть что, достать телефон и снимать, а потом выложить в Интернет. Не разобравшись в ситуации. Ради хайпа. Грешат этим и молодые, и взрослые люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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