Жители Челябинска поделились первым впечатлением о новом главе региона Алексее Текслере

СЕГОДНЯ 07:31 2019-05-23T07:33:51+03:00

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Социологи Челябинского филиала РАНХиГС задали горожанам простой вопрос: какое первое впечатление произвел на вас Алексей Текслер? И предложили несколько вариантов ответов. К сожалению, все они слишком общие, чтобы передать богатую гамму чувств, обуявших людей. Зато по ним можно представить общее впечатление.

А оно оказалось:

— положительным у 33,1% опрошенных;

— нейтральным у 14,4% горожан;

— отрицательным у 3,7% респондентов.

Каждый десятый горожанин признался, что пока затрудняется дать ответ. А еще 38,1% респондентов сказали, что пока первое впечатление не сформировано, они хотели бы посмотреть на главу регоина в работе подольше.

— О несформированном впечатлении чаще всего говорили мужчины, горожане без высшего образования и неработающие пенсионеры, — замечают в пресс-службе вуза.

Зато Текслер явно понравился женщинам и респондентам обоих полов старше 45 лет.

Социологи замечают, что негативных ответов менее 4%. Эта цифра сопоставима с размером погрешности данных, так что их можно не брать в рассчет вообще.

Напомним, Алексей Текслер назначен главой региона в середине марта. На этом посту он сменил ушедшего в отставку Бориса Дубровского.

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ИСТОЧНИК KP.RU