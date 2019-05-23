Жители Челябинска поделились первым впечатлением о новом главе региона Алексее Текслере
Социологи Челябинского филиала РАНХиГС задали горожанам простой вопрос: какое первое впечатление произвел на вас Алексей Текслер? И предложили несколько вариантов ответов. К сожалению, все они слишком общие, чтобы передать богатую гамму чувств, обуявших людей. Зато по ним можно представить общее впечатление.
А оно оказалось:
— положительным у 33,1% опрошенных;
— нейтральным у 14,4% горожан;
— отрицательным у 3,7% респондентов.
Каждый десятый горожанин признался, что пока затрудняется дать ответ. А еще 38,1% респондентов сказали, что пока первое впечатление не сформировано, они хотели бы посмотреть на главу регоина в работе подольше.
— О несформированном впечатлении чаще всего говорили мужчины, горожане без высшего образования и неработающие пенсионеры, — замечают в пресс-службе вуза.
Зато Текслер явно понравился женщинам и респондентам обоих полов старше 45 лет.
Социологи замечают, что негативных ответов менее 4%. Эта цифра сопоставима с размером погрешности данных, так что их можно не брать в рассчет вообще.
Напомним, Алексей Текслер назначен главой региона в середине марта. На этом посту он сменил ушедшего в отставку Бориса Дубровского.
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ИСТОЧНИК KP.RU