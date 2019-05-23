Педагог из Челябинской области, вызывавший на уроках Ктулху, создал петицию в защиту творческих учителей
Бывший учитель литературы Николай Летин, потерявший работу за вызов Ктулху на перемене и сомнительные репосты на личной странице в социальных сетях, создал петицию в защиту учителей, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда»-Челябинск».
— Профессия учителя в России одна из самых неблагодарных и незащищенных. Участились случаи преследования педагогов под самыми абсурдными предлогами. Под удар часто попадают учителя с ярко выраженной индивидуальностью и творческим подходом. Например, Татьяна Кувшинникова из Барнаула, уволенная за фото в купальнике. Светлана Корнаухова из Мурманска, чей комментарий относительно юнармейцев не понравился руководству. Или я, уволенный за цитату из произведения Говарда Лавкрафта, которое родители сочли оккультным ритуалом, — пишет Николай Летин.
Автор петиции просит правительство обеспечить неприкосновенность частной жизни учителя и предлагает:
— ограничить вмешательство родителей в работу школы;
— ограничить мобильные телефоны;
— четко определить границы аморального поведения педагогов, за которое учитель может лишиться работы;
— принять единый кодекс правил поведения учащихся, за нарушение которых можно наказывать родителей школьника.
Южноуральцы поддержали петицию и оставляют под ней свои подписи.
— Хочется, чтобы моих детей учил человек, который может заинтересовать своим предметом, а не выдохшийся флегматик, — замечает одна из сторонников Алексея Анастасия Арсенова.
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