2019-05-23T09:08:09+03:00
Общество

Педагог из Челябинской области, вызывавший на уроках Ктулху, создал петицию в защиту творческих учителей

Николай Летин встал на защиту чести и частной жизни бывших коллег
Лидия ПЕСКОВА
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Николай Летин считает, что ошибся не он, а школа. Фото: социальные сети.Николай Летин считает, что ошибся не он, а школа. Фото: социальные сети.
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Бывший учитель литературы Николай Летин, потерявший работу за вызов Ктулху на перемене и сомнительные репосты на личной странице в социальных сетях, создал петицию в защиту учителей, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда»-Челябинск».

— Профессия учителя в России одна из самых неблагодарных и незащищенных. Участились случаи преследования педагогов под самыми абсурдными предлогами. Под удар часто попадают учителя с ярко выраженной индивидуальностью и творческим подходом. Например, Татьяна Кувшинникова из Барнаула, уволенная за фото в купальнике. Светлана Корнаухова из Мурманска, чей комментарий относительно юнармейцев не понравился руководству. Или я, уволенный за цитату из произведения Говарда Лавкрафта, которое родители сочли оккультным ритуалом, — пишет Николай Летин.

Автор петиции просит правительство обеспечить неприкосновенность частной жизни учителя и предлагает:

— ограничить вмешательство родителей в работу школы;

— ограничить мобильные телефоны;

— четко определить границы аморального поведения педагогов, за которое учитель может лишиться работы;

— принять единый кодекс правил поведения учащихся, за нарушение которых можно наказывать родителей школьника.

Южноуральцы поддержали петицию и оставляют под ней свои подписи.

— Хочется, чтобы моих детей учил человек, который может заинтересовать своим предметом, а не выдохшийся флегматик, — замечает одна из сторонников Алексея Анастасия Арсенова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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