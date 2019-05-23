Пассажирам троллейбуса в Челябинске пришлось отнести кондуктора в карету скорой помощи
Инцидент произошел вечером в среду, 22 мая. Кондуктору троллейбуса № 10, который ездит практически через весь город — из Ленинского района на северо-запад — стало плохо прямо на маршруте, сообщают очевидцы.
Женщина не могла двигаться и едва не потеряла сознание. Водитель вызвала для напарницы скорую помощь. Медики увезли даму в больницу. Перенести женщину в карету скорой помогали неравнодушные пассажиры. Дальше троллейбус поехал без контролера.
— Все обошлось. Кондуктор жива. Сейчас она находится в больнице. У нашей коллеги больное сердце, но ее жизни ничего не угрожает, — успокоила пресс-секретарь ООО «ЧелябГЭТ» Екатерина Непогодина.
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ИСТОЧНИК KP.RU