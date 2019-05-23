2019-05-23T10:21:25+03:00
Происшествия

Виновник ДТП с пятью жертвами пойдет под суд в Челябинской области

Мужчину могут отправить в тюрьму на семь лет
Лидия ПЕСКОВА
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То, что осталось от одного из джипов. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.То, что осталось от одного из джипов. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.
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В Челябинске будут судить 23-летнего жителя Казахстана, по вине которого погибли пять человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— Трагедия произошла в ноябре 2018 года. Обвиняемый вел по трассе грузовик VOLVO 420 с неисправным прицепом. На подъезде к Екатеринбургу, на территории Каслинского района, прицеп выехал на полосу встречного движения и ударил по трем автомобилям, — рассказывают в пресс-службе.

При столкновении погибли пять человек: 58-летний водитель «Лэнд Ровера» и три его пассажира (им было 21, 31 год и 56 лет), а также управлявший манипулятором «Тата» 36-летний мужчина. Еще один пострадавший (водитель «ГАЗели») получил легкие травмы и выжил.

15 мая жителю Казахстана предъявили официальное обвинение. Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд. Мужчине грозят семь лет заключения.

Свою вину обвиняемый не признает, ущерб добровольно не возмещает. Сейчас мужчина находится под стражей.

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Авария с пятью погибшими на трассе Челябинск-Екатерибург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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