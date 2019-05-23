Виновник ДТП с пятью жертвами пойдет под суд в Челябинской области
В Челябинске будут судить 23-летнего жителя Казахстана, по вине которого погибли пять человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
— Трагедия произошла в ноябре 2018 года. Обвиняемый вел по трассе грузовик VOLVO 420 с неисправным прицепом. На подъезде к Екатеринбургу, на территории Каслинского района, прицеп выехал на полосу встречного движения и ударил по трем автомобилям, — рассказывают в пресс-службе.
При столкновении погибли пять человек: 58-летний водитель «Лэнд Ровера» и три его пассажира (им было 21, 31 год и 56 лет), а также управлявший манипулятором «Тата» 36-летний мужчина. Еще один пострадавший (водитель «ГАЗели») получил легкие травмы и выжил.
15 мая жителю Казахстана предъявили официальное обвинение. Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд. Мужчине грозят семь лет заключения.
Свою вину обвиняемый не признает, ущерб добровольно не возмещает. Сейчас мужчина находится под стражей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
Авария с пятью погибшими на трассе Челябинск-Екатерибург.
ИСТОЧНИК KP.RU