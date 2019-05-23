Жительница Челябинска продает двухметровую статую Хищника за 800 тысяч

СЕГОДНЯ 12:32 2019-05-23T12:35:21+03:00

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На сайте бесплатных объявлений «Юла» появился любопытный товар — статуя Хищник. Да-да, того самого, из фильма. Высота скульптуры 2,5 м, а вес около 700 кг. Продает пришельца челябинка Наталья. Выглядит Хищник эффектно. Уверены, многие поклонники фильма с удовольствием бы купили его, да вот цена «кусается» — 800 тысяч рублей.

— Статуя привезена морем, растаможена в РФ, из Тайланда. Ручная авторская работа, собран из автомобильных запчастей. В живую смотрится потрясающе. Разбирается на пять частей: голова, туловище, ноги и две руки. Стоимость доставки до вас обсуждается, возможно, включение в цену. Торг, — рекламирует свой товар Наталья.

Хищник сделан из автомобильных запчастей. Фото: youla.ru

Объявление висит неделю. Судя по тому, его еще не сняли с доски — предложение актуально.

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ИСТОЧНИК KP.RU