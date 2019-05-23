2019-05-23T12:56:04+03:00
Общество

Штормовое предупреждение: гроза с градом накроет Челябинскую область

На Южном Урале резко ухудшится погода в конце рабочей недели
Сергей УФИМЦЕВ
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В Челябинской области прогнозируют грозу 24 мая. Фото: Михаил ФРОЛОВ.В Челябинской области прогнозируют грозу 24 мая. Фото: Михаил ФРОЛОВ.
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В Челябинской области ожидаются сильные ливни с грозой и градом. Ветер усилится до 25 м/с. Такой прогноз дают синоптики на предстоящую пятницу, 24 мая.

По данным Челябинского гидрометцентра, ливни пройдут днем в отдельных районах региона. В самом Челябинске также ожидается гроза. МЧС объявило штормовое предупреждение. Южноуральцам приходят SMS об ухудшении погоды.

Из-за сильного ветра возможны аварии на электросетях. А во время сильного дождя высока вероятность попасть в ДТП. Поэтому будьте внимательнее за рулем.

— Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны обрыв проводов и вал деревьев, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

По данным синоптиков, теплая погода придет на Южный Урал с понедельника, 27 мая. В начале недели температура воздуха поднимется до +24 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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