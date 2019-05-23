Штормовое предупреждение: гроза с градом накроет Челябинскую область
В Челябинской области ожидаются сильные ливни с грозой и градом. Ветер усилится до 25 м/с. Такой прогноз дают синоптики на предстоящую пятницу, 24 мая.
По данным Челябинского гидрометцентра, ливни пройдут днем в отдельных районах региона. В самом Челябинске также ожидается гроза. МЧС объявило штормовое предупреждение. Южноуральцам приходят SMS об ухудшении погоды.
Из-за сильного ветра возможны аварии на электросетях. А во время сильного дождя высока вероятность попасть в ДТП. Поэтому будьте внимательнее за рулем.
— Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны обрыв проводов и вал деревьев, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
По данным синоптиков, теплая погода придет на Южный Урал с понедельника, 27 мая. В начале недели температура воздуха поднимется до +24 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU