В аэропорту Челябинска задержали авиадебошира

СЕГОДНЯ 14:50 2019-05-23T15:29:09+03:00

Житель Екатеринбурга, возвращаясь с отдыха в Турции, перебрал со спиртным

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Нервотрепкой обернулся полет для пассажиров рейса Анталья — Челябинск, который приземлился в нашем аэропорту сегодня, 23 мая. Турецкие края покидал 40-летний отпускник из Екатеринбурга. На борт лайнера он сел сильно пьяным.

Четыре часа полета превратились для людей в кошмар. Пьяный ссорился с экипажем, громко матерился и мешал пассажирам. Еще в воздухе командир судна передал сообщение об авиадебошире. Потому у трапа пьяницу ждали полицейские.

— Полицейские доставили пассажира, который нарушал общественный порядок, в дежурную часть. Составлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Авиадебоширу грозит штраф и 15 суток ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU