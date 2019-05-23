Проект благоустройства сквера у ЮУрГУ в центре Челябинска изменят после критики горожан

СЕГОДНЯ 17:18 2019-05-23T17:18:06+03:00

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Проект благоустройства сквера, который расположен напротив главного корпуса ЮУрГУ, изменят из-за того, что он подвергся жесткой критике горожан, передает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Напомним, челябинский урбанист Лев Владов обвинил архитекторов в том, что проект «срисовали» со скверика в деловом квартале Праги. Эскизы того и другого общественного пространства оказались похожими вплоть до расположения скамеек. Если проект все же реализуют в Челябинске, то его разработчика — компанию «УралНИИСтромПроект» — могут в будущем наказать за нарушение авторских прав. Простым же жителям города не понравилось, что предложеный вариант благоустройства не слишком гармонирует с окружающей архитектурой и предполагает уничтожение изрядной части газона, а заодно и фонтана, который когда-то радовал взоры челябинцев.

— Проект еще не утвержден. Мы внесем в него изменения, — пообещал глава Центрального района Виктор Ереклинцев. — В сквере очень хороший газон. Зона отдыха на этом месте убьет его. Да и комфортно ли будет людям отдыхать рядом с проезжей частью и парковкой? Мы ограничимся качелями, а дальше, под елями, по просьбам студентов, установим лавочки.

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ИСТОЧНИК KP.RU