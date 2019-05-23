«Можно писать в прокуратуру»: на крыше ТК «Курчатов» в Челябинске хотят поставить павильоны общепита
Не поверите, но о том, что памятнику Курчатову угрожает опасность, краеведы узнали на популярном сайте бесплатных объявлений, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».
Кто-то выложил там информацию, что на крыше ТК «Курчатов» к ноябрю 2019 года возведут павильоны общепита, которые можно арендовать. К объявлению даже были приложены фото эскизов.
Судя по фото, на крыше появятся два павильона, а вокруг них — лавочки и детская зона.
— Территория вокруг памятника охраняется законом. Здесь не может быть никаких павильонов или киосков. Что-то городить — это идиотизм. Если проект еще не согласовали, то это — одно. А если согласовали, то уже можно писать в прокуратуру, — заявил уважаемый челябинский краевед координатор группы «Архистраж» Юрий Латышев.
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ИСТОЧНИК KP.RU