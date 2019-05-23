В Челябинске закрасили нецензурщину на заборе зоопарка
- Мои письма отфутболивали от одного ведомства в другое. А всего-то и нужно было позвонить в зоопарк и попросить: «Здрасьте, забор закрасьте!», - обрадовался челябинец Андрей Романов, когда мы сообщили ему радостную новость. Нет больше матов на заборе челябинского зоопарка.
Нецензурные надписи на ограждении в парке Гагарина Андрей Романов обнаружил в начале мая, когда прогуливался среди сосен с сыном. Тогда Андрей впервые пожалел, что сын умеет читать.
Возмущенный горожанин отравил письмо в интрнет-приемную правительства Челябинской области, оттуда обращение послали по инстанциям. В полиции признали: да, состав административного правонарушения есть. И пообещали держать Романова в курсе.
Тогда корреспондент «Комсомолки» позвонил в администрацию зоопарка. Там пришли в ужас, увидев фото куска забора с матюками и пообещали немедленно все закрасить.
По прошествии суток директор зоопарка Юрий Леончик отправил в «Комсомолку» письмо с подтверждающим фото: нецензурщины больше нет!
А мы хотим попросить челябинцев быть культурнее. Негоже оставлять надписи, от которых покраснел бы и пещерный человек.
ИСТОЧНИК KP.RU