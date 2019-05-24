«Все бы так!» Водитель маршрутки приклеил в салоне фото своего прадеда

СЕГОДНЯ 05:19 2019-05-24T05:19:10+03:00

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Жительница Магнитогорска Виктория Ромина сфотографировала портрет героя Великой Отечественной Войны, прибитый в салоне маршрутного такси.

— Бессмертный полк в маршрутке. Во всех бы так! — подписала женщина свой снимок, выложенный в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Вероятно, человек на фото — родственник водителя. Вот он и решил после шествия Бессмертного полка разместить портрет в салоне машины. Но горожане отнеслись к этому неоднозначно.

— Простите, но это уже перебор. У нас почти в каждой семье кто-то погиб в ВОВ. Ага, давайте теперь кто где работает, там и повесим портреты: в магазинах, больницах, в цехах! — написала Елена Иванова.

Многие с ней согласились. Но людей с другим мнением оказалось больше.

— Молодец, что гордится и хочет, чтобы все знали героя! — прокомментировала Дарья Родионова.

— Кто-то икону вешает, кто-то — рекламу. Не вижу ничего плохого в том, что парень не раз в году вспоминает о подвигах предка. Никто не запрещал, — написала Кира Войцех

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ИСТОЧНИК KP.RU