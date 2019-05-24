2019-05-24T08:22:40+03:00
Экономика

Василевский филиал Челябинвестбанка отметил 25-летие деятельности

Филиал предоставляет весь спектр банковских услуг предприятиям, предпринимателям и населению
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Василевский филиал ПАО «Челябинвестбанк» был открыт 23 мая 1994 года. Первоначально он располагался недалеко от берега озера Смолино, по ул. Василевского (отсюда и название филиала). Но в 2001 году коллектив филиала переехал в новое, современное здание по ул. Гагарина, 36. Филиал предоставляет весь спектр банковских услуг предприятиям, предпринимателям и населению. Его клиентами являются организации и жители не только Ленинского, но и других районов Челябинска, а также городов и населенных пунктов Челябинской области: Копейска, Коркино, Еткуля, поселка Октябрьский, Старокамышинска и других.

В филиале открыто более 30 тысяч счетов клиентов-юридических лиц, предпринимателей и физических лиц. Инфраструктура Василевского филиала включает в себя шесть отделений, где можно оплатить коммунальные услуги, купить или продать валюту, открыть вклад, заказать банковскую карту или снять с нее наличные деньги, совершить денежный перевод, получить консультацию по кредиту и другим услугам банка.

Руководство и коллектив Василевского филиала ПАО «Челябинвестбанк» благодарят клиентов, партнеров и верных друзей за сложившиеся добрые отношения и желает всем дальнейшей успешной работы вместе с банком.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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