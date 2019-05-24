2019-05-24T09:42:43+03:00
Общество

Кафе в Челябинске не стали штрафовать за предложение «брать в рот»

Антимонопольная служба не нашла в баннерах ничего противозаконного
Валентина ВАГАНОВА
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Такая реклама распространялась в соцсетях.Такая реклама распространялась в соцсетях.
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Сотрудники кафе быстрого питания в ТРК «Родник» могут выдохнуть. Челябинское УФАС не будет возбуждать дело по рекламе с двусмысленными надписями: «Соси сколько хочешь», «Бери в рот за «копейки». Баннерами с такими фразами работники кафе пытались привлечь клиентов из соцсетей. Рядом с фразой была изображена девушка, кусающая бургер или пьющая газировку. Но реклама наоборот возмутила клиентов.

Антимонопольщики провели проверку. Она показала, что скандальных рекламных баннеров в ТРК нет и никогда не было.

— Специалисты Челябинского УФАС выезжали на место. В кафе установлены рекламные конструкции с другими надписями: «Пей, сколько хочешь» и «Бери за «копейки». Факт размещения в ТРК «Родник» рекламы кафе, содержащей непристойное выражение, не подтвержден, — рассказали в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

Как объяснили в ведомстве, баннеры в Инстаграм рекламой не являются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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