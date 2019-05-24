В Челябинске отвалившееся на ходу колесо иномарки травмировало пешехода

СЕГОДНЯ 11:48 2019-05-24T11:50:55+03:00

А также повредило ехавший рядом автомобиль

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Инцидент произошел в Тракторозаводском районе утром 23 мая. Колесо отвалилось от автомобиля Honda прямо во время движения. Оно отлетело на встречную полосу и повредило LADA Largus. А потом его выкинуло на пешехода, стоявшего на остановке.

— В результате ДТП пострадала 34-летняя челябинка. Она получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Госавтоинспекторы, напоминают, самовольно менять конструкцию автомобиля нельзя, это может привести к трагическим последствиям.

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ИСТОЧНИК KP.RU