2019-05-24T13:30:47+03:00
Происшествия

В Кургане водитель автобуса умер на рабочем месте

На педаль тормоза пришлось нажать кому-то из пассажиров
Лидия ПЕСКОВА
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Водитель выпал из кабины и начал биться в конвульсиях. Фото: сообщество "Типичный Курган".Водитель выпал из кабины и начал биться в конвульсиях. Фото: сообщество "Типичный Курган".
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Все случилось в среду, 22 мая. Однако жители города до сих пор обсуждают этот трагический инцидент. Водитель пазика умер на рабочем месте, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Маршрутный автобус находился в рейсе. В салоне ехали пассажиры. Внезапно водителю стало плохо, он потерял управление своей машиной и выехал на встречную полосу. Мужчине вызвали бригаду врачей. Но спасти жизнь водителю медики не успели, мужчина умер.

Пассажиры во время дорожного инцидента не пострадали. Хотя, по рассказам свидетелей происшествия, на педаль тормоза нажал кто-то из них. Водитель выпал из боковой двери кабины и забился в конвульсиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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