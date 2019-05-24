Теперь и брокер и банк — компания «БКС» И «БКС» представила пакет «Брокер PRO»

СЕГОДНЯ 14:53 2019-05-24T15:39:03+03:00

Получить статусную карту Visa Infinite теперь можно, подключившись к премиальному пакету услуг «Брокер PRO» от «БКС Брокера» и «БКС Банка»

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— Новая карта «Брокер PRO» — это первая премиальная карта в линейке продуктов для клиентов нашего стратегического партнера «БКС Брокер». Мы вложили в нее необходимые для требовательных клиентов сервисы, — отметил руководитель дирекции розничного банковского бизнеса «БКС Банк» Илья Чернышев

Программа уже доступна для новых клиентов, а действующие клиенты смогут подключиться к ней с 1 июня 2019 года. Основные привилегии пакета — это бесплатное обслуживание с активами на банковском и брокерском счетах от 3 млн рублей, повышенный лимит выдачи наличных в банкоматах «БКС Банка» до 1 млн рублей в сутки, переводы в иностранной валюте с минимальной комиссией 15 $/€/£, а также бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов в рамках сервиса Priority Pass и др.

— «Брокер PRO» относится к премиальному сегменту,мы стремимся удовлетворить потребности самого взыскательного клиента и предложить широкий спектр финансовых услуг в рамках одного пакета, — прокомментировал Дмитрий Панченко, заместитель управляющего директора «БКС Брокер». К слову, в 2018 году НРА подтвердило рейтинг надежности компании БКС на уровне «ААА.iv».

ИСТОЧНИК KP.RU