2019-05-24T15:50:50+03:00
Общество

Власти Челябинской области сменили приоритет в дорожном хозяйстве

Глава региона Алексей Текслер уверен, что важнее достойно содержать и ремонтировать существующую сеть, чем гнаться за строительством новых объектов
Ольга АНТОНОВА
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Глава Челябинской области сменил приоритеты в дорожном хозяйстве: ремонтировать существующее, а не гнаться за новыми объемами. Фото: Архив "КП".Глава Челябинской области сменил приоритеты в дорожном хозяйстве: ремонтировать существующее, а не гнаться за новыми объемами. Фото: Архив "КП".
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В пятницу, 24 мая, на осмотре объектов федеральной программы «Безопасные качественные дороги», глава Челябинской области Алексей Текслер сделал важное заявление. Акцент в политике дорожного строительства, реконструкции и ремонта сместится в сторону реконструкции и ремонта уже имеющихся дорог.

— Сейчас акцент мы будем делать на ремонте существующей сети дорог в нашей области. Это безусловный приоритет, и мы будем наращивать объемы ремонтных работ и региональных дорог, и дорог в наших агломерациях — Челябинской и Магнитогорской. И надлежащее внимание будет оказано сельским дорогам. Что касается стройки, она тоже будет. Но у нас достаточно развитая дорожная сеть. И она не всегда, мягко говоря, надлежащего качества. Тот ориентир и приоритет, который сегодня определен мною — это ремонт действующей сети постоянное увеличение качества этих дорог, — сказал Алексей Текслер.

Позже, в своем аккаунте социальной среды Инстаграм Алексей Текслер сообщил:

— Меня в корне не устраивает состояние дорог в области: часто не езда, а маневрирование между ямами. Будем делать упор на качественный ремонт и реконструкцию уже существующих дорог и развязок с независимой экспертизой, чтобы они «не сошли со снегом» через год после реконструкции, строить новые мосты и путепроводы. За ближайшие пять лет не менее 2/3 дорог в Челябинской области нужно привести в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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