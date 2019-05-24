2019-05-24T15:47:04+03:00
Общество

Многодетного приемного отца из Челябинской области осудили на три года условно

Суд решил, что Игорь Мотыгин мошенничал с детскими деньгами
Ольга АНТОНОВА
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Мотыгин осужден на три года условно.Мотыгин осужден на три года условно.Фото: Виктор ЗАГВОЗДИН
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В пятницу, 24 мая, Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор многодетному приемному отцу Игорю Мотыгину. Как рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» товарищ подсудимого, ему вынесен приговор — три года условно. Мотыгин виноват в мошенничестве с сиротскими деньгами.

Во версии следствия, приемный родитель снял с расчетных счетов детей и потратил более миллиона рублей. Подопечные Мотыгина, мальчики-сироты, с трактовкой следствия были не согласны и заявляли, что деньги пошли на нужды семьи, что у них претензий к отцу нет. Игорь Мотыгин тоже уверен: его вина не доказана.

Прокурор просил для подсудимого многодетного отца четыре года. Что будет с приемными пацанами Мотыгина? Их у него пятеро. Решение не принято, но власти настаивают на изъятии детей из семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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