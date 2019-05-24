2019-05-24T18:31:37+03:00
Общество

Алексей Текслер отправил в отставку главного по челябинским дорогам

Александру Шабалину вменили проволочки с заключением контракта по ремонтам нынешнего сезона
Ольга АНТОНОВА
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Уж июнь на носу, а город все толчется с бумагами по контрактам ремонтов дорог.Уж июнь на носу, а город все толчется с бумагами по контрактам ремонтов дорог.Фото: Влад КОМЯКОВ
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24 мая глава Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку начальника Управления дорожного хозяйства Челябинска Александра Шабалина. Решение прозвучало во время обсуждения строительства нового моста Троицкому тракту. В разговоре с чиновником Алексей Текслер повел тему отмены региональным Управлением федеральной антимонопольной службы конкурсов на ремонт улично-дорожной сети Челябинска в этом году. В документах администрации полно ошибок, заключение контрактов срывалось уже дважды.

— У нас расторгованы все объекты в регионе по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», идет ремонт объектов в Магнитогорске. У нас нет работ только в Челябинске. Знаменитая история с УФАС: что с этим происходит?

Шабалин пояснил, что рассмотрена очередная жалоба мэрии, что он надеется на следующей неделе запустить ремонты в центре города. Всего, напомнрим, в программе ремонта улично-дорожной сети 18 объектов.

Текслера ответ не устроил: претензия УФАС обоснована. Предложения города по использованию материалов в ремонтах не соответствуют современным стандартам. Вопрос качества и применения современных материалов — основные требования программы «Безопасные и качественные дороги».

Внятного ответа, кроме как: «Ну, вот так вот получилось. Мое упущение» глава региона не услышал. Потому к первому заместителю главы города Наталье Котовой Текслер обратился с просьбой:

— Надо подыскать Александру Юрьевичу менее ответственную работу. Назначьте другого ответственного за те работы, которые у нас есть. Дайте предложения, чтобы город принял оперативно это решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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