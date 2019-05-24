2019-05-24T20:27:18+03:00
Происшествия

На заброшенном карьере под Челябинском спасатели ищут изчезнувшего ребенка

Дети играли на обрывистом берегу. Четверо из них ухнули в воду
Ольга АНТОНОВА
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Спасатели ищут исчезнувшего мальчика на заброшенном карьере. Фото: 74.mchs.gov.ruСпасатели ищут исчезнувшего мальчика на заброшенном карьере. Фото: 74.mchs.gov.ru
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В пятницу, 24 мая, тревожный звонок раздался на пульте Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области. На карьере близи поселка Бажово, что под Копейском, случилось ЧП.

Несколько подростков 10-15 лет приехали на велосипедах на карьер. Затеяли игру на обрывистом берегу. Четыре ребенка ухнули в воду: под ногами осыпался грунт. Трое выбрались самостоятельно, поиски четвертого, мальчика, продолжают сотрудники экстренных служб.

В поисковых работах на карьере задействованы силы и средства Копейского пожарно-спасательного гарнизона, пожарно-спасательной части, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, полиции и скорой медицинской помощи. На берегу дежурят специалисты психологической службы.

Уважаемые взрослые! Начались летние каникулы, потому важно не оставлять детей без присмотра. Расскажите им о том, какие опасности подстерегают на улице, в незнакомых местах, на неизведанных, пусть и коротких, маршрутах. Повторите с детьми правила дорожного движения.

Расскажите о том, что никогда не нужно разговаривать с незнакомыми людьми. Позаботьтесь о безопасности тех, кто младше и слабее вас.

Помните, что за безопасность несовершеннолетних отвечают их родители!

ИСТОЧНИК KP.RU

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