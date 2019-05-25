«Спасал друзей»: мальчик, пропавший на карьере в Челябинской области, погиб

СЕГОДНЯ 07:11 2019-05-25T07:42:28+03:00

За вчерашний день водолазы сделали шесть погружений в карьер. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.

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Поиски 13-летнего ребенка на заброшенном карьере под Копейском продолжаются. Но шансов, что мальчик жив уже нет. Следственный комитет организовал доследственную проверку.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в СУ СК России по Челябинской области.

Напомним, трагедия произошла 24 мая. Несколько мальчишек 10-15 лет приехали на велосипедах на карьер. Затеяли игру на обрывистом берегу. Вдруг под ногами осыпался грунт, двое 10-летних ребят упали в воду. Погибший мальчик нырнул за ними. И спас, ценой своей жизни.

Мальчик учился в школе №48, воспитанник Юнармии «Медведь». Знакомые пишут в соцсетях, что он всегда помогал другим, был жизнерадостным и смелым.

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ИСТОЧНИК KP.RU