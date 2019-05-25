На семейном фестивале в Челябинской области испекут полутораметровый пирог

СЕГОДНЯ 12:55 2019-05-25T13:09:17+03:00

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В Миассе в День России, 12 июня, пройдет большой семейный праздник «Фамилия». Для его участников местные повара приготовят гигантский сладкий пирог. Попробовать его смогут все, кто пожелает.

Помимо огромного лакомства гостей ждет насыщенная развлекательная программа.

— Мы подготовили более 15 мастер-классов для мам, пап, детей. Попасть на них можно абсолютно бесплатно. Также в программе скоростная лепка пельменей, чествование миасских династий, танцевальный марафон, лекторий, ярмарка и многое другое, — рассказывают организаторы.

Праздник пройдет в доме купца Смирнова (музей пельменя), начало в 12 часов. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU