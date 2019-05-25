Из Челябинска пустят дополнительные авиарейсы в Сочи

СЕГОДНЯ 15:09 2019-05-25T15:09:23+03:00

Улететь в отпуск на юг можно будет без проблем. Фото: Александр ГЛУЗ

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Отдыхающим станет еще проще улететь из Челябинска на юг. С 27 мая в южноуральской столице увеличат количество авиарейсов в Сочи. К воздушным суднам «Уральских авиалиний», дважды в неделю летающим в курортную столицу, добавятся самолеты авиакомпании «Победа». Полеты будут также два раза в неделю.

Плюс с июня откроются рейсы в Сочи еще трех авиакомпаний: Nordwind Airlines, Red Wings и «Нордавиа». Они же будут совершать регулярные, один-два раза в неделю, полеты в Симферополь.

— Вместе с ними соединит Крым и Челябинск авиаперевозчик «Икар». В конце июня казанская «ЮВТ Аэро» раз в неделю начнет летать в Геленджик и Батуми, — рассказали в пресс-службе челябинского аэропорта.

Расписание рейсов можно посмотреть на сайте аэропорта «Челябинск». А узнать цены на билеты — у представителей авиаперевозчиков или на их официальных сайтах.

ИСТОЧНИК KP.RU