Из Челябинска пустят дополнительные авиарейсы в Сочи
Отдыхающим станет еще проще улететь из Челябинска на юг. С 27 мая в южноуральской столице увеличат количество авиарейсов в Сочи. К воздушным суднам «Уральских авиалиний», дважды в неделю летающим в курортную столицу, добавятся самолеты авиакомпании «Победа». Полеты будут также два раза в неделю.
Плюс с июня откроются рейсы в Сочи еще трех авиакомпаний: Nordwind Airlines, Red Wings и «Нордавиа». Они же будут совершать регулярные, один-два раза в неделю, полеты в Симферополь.
— Вместе с ними соединит Крым и Челябинск авиаперевозчик «Икар». В конце июня казанская «ЮВТ Аэро» раз в неделю начнет летать в Геленджик и Батуми, — рассказали в пресс-службе челябинского аэропорта.
Расписание рейсов можно посмотреть на сайте аэропорта «Челябинск». А узнать цены на билеты — у представителей авиаперевозчиков или на их официальных сайтах.
ИСТОЧНИК KP.RU