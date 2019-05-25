2019-05-25T17:09:04+03:00
Общество

«Гопники в переходе, рыбалка на Шершнях»: южноуралец сделал фотоколлажи с приключениями Тома и Джерри в Челябинске

Забавные картинки набирают популярность в соцсетях
Валентина ВАГАНОВА
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Суровые челябинские приключения. Фото: соцсетиСуровые челябинские приключения. Фото: соцсети
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Южноуралец под ником Iknurik выложил на развлекательном портале «Пикабу» серию веселых снимков Челябинска и Копейска. В узнаваемые городские локации он вписал известных мультяшных героев Тома и Джерри.

Рыбалка по-уральски. Фото: соцсети

Рыбалка по-уральски. Фото: соцсети

Например, есть сюжеты, как кот катается в скейт-парке у памятника Курчатову, позирует в холле Челябинского театра оперы и балета, призывает мышонка поступить в ЧелГУ, лепит снеговика у драмтеатра. А еще как Том боится гопников в переходе, и, как персонажи ловят рыбу на Шершнях. Задумка понравилась многим пользователем соцсетей.

Том в театре оперы и балета. Фото: соцсети

Том в театре оперы и балета. Фото: соцсети

— Действительно гармонично смотрится, особенно гопота в переходе… Плюс! — написал пользователь Sonseej.

— Хочу продолжения приключений в Челябинске. Про скульптуры можно, слоник на Воровского, стела влюбленных у Киномакса, или в парке Гагарина, — добила Olcha77.

Узнаете место? Фото: соцсети

Узнаете место? Фото: соцсети

Южноуралец рассказал пользователям, что сначала в Фотошопе вырезал мультяшек из картинок, найденных в интернете, а потом помещал их на городские снимки. Больше коллажей — на странице автора.

Вперед к знаниям! Фото: соцсети

Вперед к знаниям! Фото: соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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