2019-05-25T18:01:09+03:00
Происшествия

Власти прокомментировали массовые эвакуации в Кургане

В городе экстренно вывели людей из торговых центров и вокзалов
Валентина ВАГАНОВА
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Выходной день, в торговых центрах было много людей. Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент | Курган»Выходной день, в торговых центрах было много людей. Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент | Курган»
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Сегодня, 25 мая, жителей Кургана напугали эвакуации посетителей и сотрудников из крупных магазинов, торгово-развлекательных центров и вокзалов. Как пишут очевидцы в соцсетях, в зданиях сработала сигнализация, людей быстро вывели на улицу. На место тут же приехали силовики, оцепили территорию, кинологи с собаками стали проверять помещения.

— Внимание, эвакуация! «Пушкинский», «Гиперсити» и «Стрекоза» — одновременно сработала пожарная сигнализация. Никакой информации, люди на улице, — написали курганцы в группе во ВКонтакте «Инцидент | Курган».

Очевидцы также сообщили об эвакуации в торговых центрах «Рио», «Воробьевы горы» и на вокзалах.

Территорию оцепляли силовики. Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент | Курган»

Территорию оцепляли силовики. Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент | Курган»

В мэрии объяснили, что причиной вывода людей из зданий стали анонимные сообщения о минировании.

— Сейчас все силовые структуры региона приведены в полную готовность. Несколько объектов проверены, угроза здесь не подтвердилась, — сообщили журналистам в администрации Кургана.

Сколько всего объектов «заминировали» лжеминеры не уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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