На карьере в Челябинской области продолжаются поиски утонувшего школьника

СЕГОДНЯ 19:16 2019-05-25T19:19:09+03:00

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Поисковая операция в карьере возле поселке Бажово, что под Копейском, пока так и не дала результатов. Тело 13-летнего мальчика все еще не нашли. Сегодня, 25 мая, водолазные группы совершили семь погружений, обследовали 1390 кв.м акватории. Также провели эхолокацию водоема, максимальная глубина в карьере — 32 метра.

— В районе поиска со вчерашнего дня работают силы и средства Копейского пожарно-спасательного гарнизона, Специализированной пожарно-спасательной части, Поисково-спасательной службы Челябинской области, задействованы специалисты государственной инспекции по маломерным судам, сотрудники полиции и скорой помощи, психологи, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Поисковая операция продолжается.

Напомним, трагедия произошла 24 мая. Несколько мальчишек 10-15 играли на обрывистом берегу. Вдруг под ногами осыпался грунт, двое 10-летних ребят упали в воду. Погибший мальчик нырнул за ними и спас, ценой своей жизни. Его друзей сегодня выписали из больницы, сейчас с ними все в порядке.

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ИСТОЧНИК KP.RU