Собранные во время субботников мешки с мусором из Челябинска не доехали до полигона отходов
Черные мешки с мусором, собранным во время субботников, не доехали до свалки. Их вывалили у деревни Чурилово в Красноармейском районе (не путать с челябинским микрорайоном Чурилово — ред.), сообщают очевидцы.
— Наши уважаемые всеми чиновники отчитались на всех уровнях — мусор в мешках собран. Вопрос, а куда вывозят мусор? Вот и ответ: ЖД станция 145-й километр, рядом с деревней Чурилово, возле песчаного карьера, — утверждает Андрей Адрианов.
Произошеднее возмущает челябинцев, но ничуть не удивляет.
— А вы чего хотели, если последние пять лет они буи пинали и изредка изображали бурную деятельность? А тут вдруг оказывается, что работать — это нечто совсем чуждое и незнакомое, — иронизирует Константин Скочилов.
Жители области пишут в сообществе, что подобное — повсеместно. Например, в Чебаркуле мусор после субботника вывезли за щебеночный завод, а в Златоусте — на территорию заброшенной воинской части.
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ИСТОЧНИК KP.RU