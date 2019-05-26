2019-05-26T10:05:36+03:00
Общество

Игроков хоккейного клуба «Трактор» из Челябинеска теперь придется одевать самим болельщикам

Фанатов просят проголосовать за самый красивый вариант формы
Лидия ПЕСКОВА
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Хоккей - это зрелище. И форма в нем занимает не последнее место.Хоккей - это зрелище. И форма в нем занимает не последнее место.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Хоккейный клуб «Трактор» объявил голосование, по итогам которого выберут дизайн формы на 2019/2020 сезон. Отдать свой голос можно на странице «Трактора» в социальных сетях, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Всего представлено четыре варианты формы.

— Первый вариант — это форма сезона 2015/2016. Второй — это форма серебряного сезона. Третий вариант — новый. Четвертый — прошлогодняя, — заметили болельщики.

По комментариям к посту видно, что фанаты приняли тему близко к сердцу. Своим мнением относительно внешнего вида любимых игроков уже поделились более 4,5 тысяч человек. Одни из них замечают, что категорически не приемлют включения красного цвета, ведь их команда «все-таки черно-белые». Кто-то просит отказаться от изображения медведя.

А какой варинат выбираете вы?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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