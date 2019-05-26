2019-05-26T10:37:25+03:00
Общество

В Челябинске горожане спасли упавшего в бассейн бельчонка

Сутки малыш провел в клинике для животных, а потом вернулся на волю
Лидия ПЕСКОВА
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Обсох, поел и повеселел. Фото: ветклиника "Гармония".Обсох, поел и повеселел. Фото: ветклиника "Гармония".
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Жителя Челябинска спасли в парке Гагарина упавшего в декоративный бассейн бельчонка, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

То ли малыш решил попить, то ли достать приглянушвийся ему предмет из воды, но спуск к бассейну чуть было не завершился трагедией. Бельчонок полностью упал вводу. Это вовремя заметили отдыхающие. Они вытащили зверька из воды и, чтоьбы прроверить, не пострадали ли он слшком серьезно, отнесли к ветеринарам.

— Малыш не пострадал. Мы не стали прописывать ему лекарства или какие-то процедуры. Просто тади возможность согреться, обсохнуть. И накормили вкусным сухариком, — рассказали сотрудники ветеренарной клиники «Гармония».

Н следующий день белчонка выпустили на волю.

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В Челябинске спасли бельчонка..Видео: клиника "Гармония".

ИСТОЧНИК KP.RU

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