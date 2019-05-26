В Челябинске горожане спасли упавшего в бассейн бельчонка
Жителя Челябинска спасли в парке Гагарина упавшего в декоративный бассейн бельчонка, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».
То ли малыш решил попить, то ли достать приглянушвийся ему предмет из воды, но спуск к бассейну чуть было не завершился трагедией. Бельчонок полностью упал вводу. Это вовремя заметили отдыхающие. Они вытащили зверька из воды и, чтоьбы прроверить, не пострадали ли он слшком серьезно, отнесли к ветеринарам.
— Малыш не пострадал. Мы не стали прописывать ему лекарства или какие-то процедуры. Просто тади возможность согреться, обсохнуть. И накормили вкусным сухариком, — рассказали сотрудники ветеренарной клиники «Гармония».
Н следующий день белчонка выпустили на волю.
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В Челябинске спасли бельчонка..Видео: клиника "Гармония".
ИСТОЧНИК KP.RU