2019-05-26T11:56:07+03:00
Общество

На том и попался: похитивший коньяк из магазина в Златоусте решил распить ее в сквере неподалеку

Рецидивисту грозит новый срок
Лидия ПЕСКОВА
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Поймали воришку быстро.Поймали воришку быстро.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В субботу, 25 мая, сотрудники патрульно-постовой службы Златоуста по горячим следам задержали мужчину, который похитил из магазина бутылку дорогого коньяка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Все произошло среди белого дня. Жаждущий выпить товарищ ворвался в магазин крупной торговой сети на улице Некрасова и, оттолкнув продавца, схватил бутылку с горячительным напитком. Сотрудники супермаркета не растерялись и вызвали на подмогу полицию. Они подробно рассказали, как выглядел злоумышленник и во что был одет. Уже спустя полчаса подозреваемый был задержан.

— Мужчина сидел на лавочке в городском парке и открыто распивал похищенный коньяк, — замечают в пресс-службе. — Оказалось, что 30-летний парень уже был судим. С мужчины взяли подписку о невыезде. Его ждет новый суд по статье «грабеж».

Вечером того же дня полицейским пришлось опять иметь дело с воришкой. Продавцы другой крупной сети задержали вора, который хотел украсть продукты питания. Пытаясь убежать, он разбил витрину магазина. Так что теперь ему предстоит отвечать за два преступления — за грабеж и за порчу чужого имущества.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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