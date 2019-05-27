2019-05-27T04:45:50+03:00
Общество

В Челябинской области детям предлагают работу на кладбище

Родители испугались
Ирина КАРЕЛИНА
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Некоторые боятся работы на кладбищеНекоторые боятся работы на кладбищеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В мае перед многим жителями Челябинской области встал вопрос детской подработки на лето. Удобно: ребенок не болтается во дворе, к труду приучается, да еще и денег заработает. Тут же соцсетях появилось много жалоб на то, что трудоустраивают только детей из неблагополучных семей, остальным вакансий просто не хватает. А кому-то дали работу, но он не доволен.

— Племянник, ученик 8 класса, обратился в Центр занятости населения по поводу работы на лето. Ребенку предложили работу по уборке территории на кладбище! Вы там в своем уме? Взрослых рабочих при безработице найти не можете? Или им платить не хотите? Чья больная голова додумалась до такого?! — анонимно написала в группе «ВКонтакте» жительница Магнитогорска.

На это горожане ответили ей, что, мол, «ничего такого, работа как работа». Да и платят там школьникам неплохо: около 2000 руб. за три дня уборки по паре часов. Оказывается, множество магнитогорцев работали там в подростковом возрасте.

Но несколько родителей поддержали автора поста.

— Только, помимо детей, там ходят бомжи и пьяный сброд. Уж лучше дворником пойти, — прокомментировала Оксана Оголихина

— Все дети разные. Может возникнуть психотравма. Возраст нежный. Я вот трупов не боюсь, но и не хожу на похороны и на кладбища. Это тоже результат травмы в подростковом возрасте, — написала Ярослав Курский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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