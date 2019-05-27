Ребенок-живодер с особой жестокостью убивал птиц в Челябинске

СЕГОДНЯ 04:59 2019-05-27T05:02:35+03:00

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Жительница Челябинска сфотографировала из окна мальчишку, который жестоко расправлялся с голубями во дворе одного из домов Советского района.

— На Мебельной 37 ходит какой-то явно неадекватный мальчик. На мусорке он ловит голубей, давит их, кладет в коробку и камнем еще прибивает. Он заколол голубя острым камнем. Птица еще была жива и покалеченная ползала по земле, а этот монстр помочился на нее. Родители! Следите за своими детьми, — написала женщина в соцсети.

Пользователи соцсети решили: надо найти живодера и сообщить о нем в подразделение по делам несовершеннолетних.

— Сегодня голубь, завтра собака, а потом и до человека дойдет! — пишут горожане.

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ИСТОЧНИК KP.RU