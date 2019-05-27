Дух непостроенного метро четыре года разговаривает с жителями Челябинска

СЕГОДНЯ 05:07 2019-05-27T05:09:33+03:00

Дух метро утверждает, что наше метро такое же, как московское. Только без метро. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пообщаться с подземкой можно на ее личной странице в социальных сетях

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В социальных сетях появилась страница «Челябинское метро», на которой любой желающий может узнать, о чем думает наша подземка. Не чиновники, что принимают решение «строить или не строить». Не строители, когда-то рывшие под землей тоннели. А само метро — самостоятельный персонаж, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Страничке без малого четыре года. Автор ведет ее с сентября 2015 года и каждый день оставляет в сети один-единственный пост:

— Сегодня меня не рыли! Может быть, завтра начнут...

Причем, дух метро утвреждает, что его посты выходят только тогда, когда он наверняка убеждается, что в этот день рыть не будут.

Каждый день под железной по форме репликой появляются комментарии горожан: «ждем», «ждем», «ждем» или более творческие пассажи.

Иногда дух метро идет на контакт и вступает с челябинцами в диалог.

— Жди, ничего другого не остается. Или самостоятельно пока рой! — посоветовал как-то метро Иван Яушев.

— Иван, само себя не могу, — огорчено признался дух челябинского метро.

— А когда начнут, информации нет? — спросил однажды Арсений Сокольников.

— Арсений, завтра начинают! — пообещало челябинское метро.

— Ну ведь врешь же! — заметил Арсений.

Словом, если вам одиноко и не с кем переброситься парой слов, можете пообщаться с духом метро. Ему тоже без нас очень грустно. И сегодня, увы, его снова не рыли.

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ИСТОЧНИК KP.RU