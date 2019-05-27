Дух непостроенного метро четыре года разговаривает с жителями Челябинска
В социальных сетях появилась страница «Челябинское метро», на которой любой желающий может узнать, о чем думает наша подземка. Не чиновники, что принимают решение «строить или не строить». Не строители, когда-то рывшие под землей тоннели. А само метро — самостоятельный персонаж, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».
Страничке без малого четыре года. Автор ведет ее с сентября 2015 года и каждый день оставляет в сети один-единственный пост:
— Сегодня меня не рыли! Может быть, завтра начнут...
Причем, дух метро утвреждает, что его посты выходят только тогда, когда он наверняка убеждается, что в этот день рыть не будут.
Каждый день под железной по форме репликой появляются комментарии горожан: «ждем», «ждем», «ждем» или более творческие пассажи.
Иногда дух метро идет на контакт и вступает с челябинцами в диалог.
— Жди, ничего другого не остается. Или самостоятельно пока рой! — посоветовал как-то метро Иван Яушев.
— Иван, само себя не могу, — огорчено признался дух челябинского метро.
— А когда начнут, информации нет? — спросил однажды Арсений Сокольников.
— Арсений, завтра начинают! — пообещало челябинское метро.
— Ну ведь врешь же! — заметил Арсений.
Словом, если вам одиноко и не с кем переброситься парой слов, можете пообщаться с духом метро. Ему тоже без нас очень грустно. И сегодня, увы, его снова не рыли.
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ИСТОЧНИК KP.RU