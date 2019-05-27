«На обочине трупы, страшно». Три человека погибли при столкновении автомобилей в Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:56 2019-05-27T08:12:20+03:00

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Вечером в воскресенье, 26 мая, неподалеку от поселка Лазурный в Челябинской области столкнулись две легковушки. Все сидевшие в автомобилях погибли, сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

— Авария произошла на 15-м километре автодороги Петровка-Сычево-Лазурный. 39-летний водитель «Лады Калины» при невыясненных обстоятельствах выехал на встречную полосу в запрещенном для такого маневра месте и столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива», которым управлял 55-летний мужчина. Оба водителя и 53-летняя пассажирка автомобиля «Шевроле Нива» погибли на месте, — уточняют подробности в ведомстве.

Очевидцы аварии пишут, что место ДТП представляло собой ужасное зрелище.

— Мимо проезжала, видела. Очень страшная авария. Действительно, трупы на обочине лежали, переломанные, — делится Ольга Бондаренко.

ИСТОЧНИК KP.RU