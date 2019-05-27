2019-05-27T08:18:04+03:00
Общество

Елистратов ответил на замечания Алексея Текслера о состоянии тротуаров в Челябинске

Глава региона высказал замечания мэрии во время объезда города
Инна КУМЕЙКОСергей УФИМЦЕВ
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Владимир Елистратов ответил на замечания главы региона.Владимир Елистратов ответил на замечания главы региона.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Во время пятничного объезда Челябинска 24 мая Алексей Текслер сделал замечание по состоянию тротуаров.

— Ни разу не видел даже в центре, что на тротуарах работает современная техника, — сказал он.

Глава региона заявил, что получает массу жалоб от жителей на грязь и пыль. Но ни в одном контракте на обслуживание дорог он не увидел четкой строки о тротуарах. В следующем году районы получат дополнительно по полмиллиарда рублей из-за перераспределения земельного налога. Эти деньги, в том числе, пойдут на обустройство и обслуживание тротуаров.

— Хотя хотелось бы видеть изменения уже в этом году, — сказал Текслер.

На аппаратном совещании в мэрии корреспондент «КП» спросил главу Челябинска о замечаниях Текслера. Владимир Елистратов заявил:

— Тротуары включены во все контракты. Уточню, о каких именно точках в городе идет речь.

А у вас рядом с домом тротуары в порядке? Напишите нам об этом в комментарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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