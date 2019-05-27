2019-05-27T09:24:03+03:00
Общество

На каких шести пляжах разрешили купаться в черте Челябинска

Полный перечень озвучен мэрией
Лидия ПЕСКОВА
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Чтобы не рисковать, купайтесь там, где дежурят спасатели.Чтобы не рисковать, купайтесь там, где дежурят спасатели.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Список пляжей, где люди могут купаться, не опасаясь за свою жизнь и здоровье, озвучили в понедельник, 27 мая, на аппаратном совещании в мэрии.

Все они давно известны в народе:

— «Солнечный берег» (Смолино);

— «Прибой» (Смолино);

— Восточный берег (Первое озеро);

— «Белый парус» (Шершни);

— муниципальный пляж «Ясень» (Шершни);

— городской пляж (Шершни).

Еще три пляжа на Первом озере могут пополнить короткий список в течение лета, если власти найдут им инвестора.

Напомним, если пляж открыли официально, это значит, что вода здесь безопасна по своему составу, а на берегу дежурят спасатели. В этом году уже сформированы 12 постов, набран штат из 78 спасателей.

Только в прошлом году на озерах Челябинска утонули шесть человек. Удалось спасти 35 человек, в основном это дети. Увы, но первые жертвы есть и в этом году. На Шершнях 20 мая утонул житель Челябинска. А на одном из карьеров Копейска погиб 13-летний подросток, который бросился в воду, чтобы спасти упавших туда друзей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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