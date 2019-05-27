2019-05-27T09:51:50+03:00
Общество

Злостных алиментщиков ждет массовая облава в Челябинске

А их супругов бесплатно научат составлять иски в суд
Лидия ПЕСКОВА
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Тысячи ребятишек не получают помощи от отцов. А иногда алименты не платят матери.Тысячи ребятишек не получают помощи от отцов. А иногда алименты не платят матери.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Более 23 тысяч южноуральцев имеют долги по алиментам. Перед началом лета приставы напомнят горе-папашам и горе-мамашам об обязательствах перед юными гражданами России. С 27 мая по 1 июня на Южном Урале пройдет информационная акция «Судебные приставы — детям», сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области.

— Сотрудники управления проведут рейды по адресам злостных неплательщиков алиментов, а также тематические дни открытых дверей и благотворительные мероприятия для воспитанников детских домов и школ-интернатов, — замечают в пресс-службе.

В пятницу, 31 мая, с 13.00 до 16.45 можно будет получить бесплатную юридическую консультацию во всех структурных подразделениях службы судебных приставов.

А в офисе общественной организации «Ассоциация юристов России» (Челябинск, пр. Ленина, 52, это гостиница «Южный Урал») с 14.00 до 16.00 вам помогут составить юридические документы, например, иск о назначении алиментов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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