2019-05-27T10:10:24+03:00
Общество

Подросток умер, задев рукой высоковольтный провод в Челябинской области

Следственный комитет ищет виновных
Лидия ПЕСКОВА
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Парень умер на месте.Парень умер на месте.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Несчастный случай произошел на одной из улиц Бакала в субботу, 25 мая: 14-летний подросток погиб, задев рукой провод под напряжением, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

— По предварительным данным, подросток с товарищем забрался на теплотрассу, проходящую на высоте более двух метров от уровня земли. Мальчишки гуляли по трубам. В месте пересечения теплотрассы с линией электропередач, подросток задел рукой высоковольтный провод, получив смертельную травму, — говорят в ведомстве.

Организована доследственная проверка.Предстоит выяснить точные обстоятельства произошедшего, а также провести судебно-медицинское исследование, которое установит причину смерти ребенка. После этого следствие сможет назвать виновного в смерти подростка.

— В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение безопасной эксплуатации электросетей, — пообещали в Следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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