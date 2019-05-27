2019-05-27T11:04:34+03:00
Общество

Из Челябинска запустили прямые авиарейсы в Батуми

Самолеты отправляются и прибывают еженедельно
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Фото: Иван ВИСЛОВ.Фото: Иван ВИСЛОВ.
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Южноуральцы могут планировать свой летний отдых в Грузии. Теперь добраться до солнечной и гостеприимной страны будет удобнее. Авиакомпания «ЮВТ Аэро» с 23 июня запускает прямое авиасообщение между Челябинском и грузинским курортом Батуми.

Рейсы из Челябинска в Батуми будут осуществляться один раз в неделю по воскресеньям, обратно — также один раз в неделю по понедельникам.

Из Челябинска самолет вылетает в 23.30 по местному времени, посадка в Батуми — в 02.00 по местному времени. Обратно самолет вылетает в 03.00 по местному времени, прилет — в 07.30 по местному времени . Общее время в полете — три с половиной часа.

По словам коммерческого директора АО «ЮВТ АЭРО» Станислава Козленко, спрос на данное направление велик. Отдых в Грузии в настоящее время очень популярен. Это сезонные рейсы и выполняться они будут до 22 сентября.

Стоимость перелета из Челябинска в Батуми туда-обратно составляет от 20 440 рублей (в зависимости от курса евро). Продажа открыта.

Справки и дополнительную информацию о рейсах получить можно на сайте авиакомпании.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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