2019-05-27T11:05:35+03:00
Общество

Деревья на улице Дарвина вырубать не будут

По крайней мере, на этот год мэрия изменила планы
Ольга АНТОНОВА
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Улицу Дарвина чиновники в этом году трогать не будут. Порешают еще: сносить деревья или нет.Улицу Дарвина чиновники в этом году трогать не будут. Порешают еще: сносить деревья или нет.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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Раскидистые тополя на улице Дарвина еще поживут. Правда, пока неясно, долго или до следующего года. Компромиссное решение — ускоренно строить одну из двух веток путепровода по Троицкому тракту, которая до полного пуска моста будет служить мостом в обе стороны. Первую половину моста построят до октября. Далее разберут старый мост и возведут вторую ветку переправы.

Мост вливается в дорогу по ул. Дарвина. Проектом предусматривалось ее расширение с вырубкой деревьев. На совещании по строительству моста глава региона Алексей Текслер заявил, что срочной нужды в расширении дороги нет. Вопрос по сносу деревьев нужно обдумать. И если пилить, то кратно компенсировать новыми в тех же местах. Текслер поручил вернуться к теме через год.

В понедельник глава города Владимир Елистратов заявил:

— Мы серьезно подойдем к вопросу сохранения деревьев. Тем более что губернатор после разговора с жителями заострил внимание на проблеме. Цели вырубать деревья — нет, есть цель — грамотно сделать развязку и дорожное полотно.

Пока подвис вопрос уничтожения деревьев на кольце ул. Блюхера и ул. Дарвина. Кольцо, напомним, планировали превратить в Т-образный перекресток.

— Но есть проект, который прошел госэкспертизы. Он отыгран на конкурсе. Мы все это учтем. Главное — семь раз отмерить, — сказал Елистратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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