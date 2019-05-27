Деревья на улице Дарвина вырубать не будут
Раскидистые тополя на улице Дарвина еще поживут. Правда, пока неясно, долго или до следующего года. Компромиссное решение — ускоренно строить одну из двух веток путепровода по Троицкому тракту, которая до полного пуска моста будет служить мостом в обе стороны. Первую половину моста построят до октября. Далее разберут старый мост и возведут вторую ветку переправы.
Мост вливается в дорогу по ул. Дарвина. Проектом предусматривалось ее расширение с вырубкой деревьев. На совещании по строительству моста глава региона Алексей Текслер заявил, что срочной нужды в расширении дороги нет. Вопрос по сносу деревьев нужно обдумать. И если пилить, то кратно компенсировать новыми в тех же местах. Текслер поручил вернуться к теме через год.
В понедельник глава города Владимир Елистратов заявил:
— Мы серьезно подойдем к вопросу сохранения деревьев. Тем более что губернатор после разговора с жителями заострил внимание на проблеме. Цели вырубать деревья — нет, есть цель — грамотно сделать развязку и дорожное полотно.
Пока подвис вопрос уничтожения деревьев на кольце ул. Блюхера и ул. Дарвина. Кольцо, напомним, планировали превратить в Т-образный перекресток.
— Но есть проект, который прошел госэкспертизы. Он отыгран на конкурсе. Мы все это учтем. Главное — семь раз отмерить, — сказал Елистратов.
ИСТОЧНИК KP.RU