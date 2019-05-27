Напомнила маму? В Челябинске задержали вора, который позволил жертве выбирать — что украсть
В Челябинске задержали молодого человека, которого подозревают в серии грабежей. Последней жертве он позволил выбрать, что из содержимого ее сумки он может украсть, сообщает пресс-служба УМВД по городу Челябинску.
В дежурную часть полиции обратилась 52-летняя жительница Челябинска. Женщина рассказала, что на улице Коммуны к ней подбежал незнакомый парень и выхватил из рук сумку. Увы, в полиции не сообщают, насколько бурно гражданка отреагировала на потерю своего ридикюля. Но дальше случилось невообразимое.
— Злоумышленник предложил потерпевшей вернуть ей денежные средства либо сотовый телефон. Потерпевшая выбрала деньги. Парень отдал женщине кошелек, а затем скрылся с ее телефоном, — замечают в пресс-службе.
Кто пострадал от этого человека, звоните в полицию.
По горячим следам полицейские Центрального района установили и задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Челябинска. Причем, парень нарушил закон не в первый раз. Установлена его причастность к аналогичным преступлениям на территории Металлургического и Ленинского районов. Теперь грабителю грозят семь лет колонии.
Если вы стали жертвой этого человека либо были свидетелем преступления с его участием, позвоните в дежурную часть Челябинска по телефонам: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14 либо «02». Также вы можете обратиться в районный отдел полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU