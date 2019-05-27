Главному обвиняемому в деле о насилии в интернате под Челябинском разрешили выходить на улицу

СЕГОДНЯ 13:27 2019-05-27T13:27:21+03:00

Но оставили под домашним арестом еще на несколько месяцев

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27 мая в Челябинском областном суде разбирали вопрос о продлении меры пресечения Сергею Кокорину. Мужчину называют главным фигурантом секс-скандала в коррекционном интернате. Его обвиняют в насилии над несколькими подростками. Еще полгода назад из изолятора его отпустили под домашний арест. Пока дело не закрыто и меру пресечения ему вновь продлили до 2 августа.

— Мужчине теперь разрешены прогулки в течение двух часов на расстоянии 500 метров от дома. Постановление еще может быть обжаловано, — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

«Комсомольской правде» удалось поговорить с Кокориным. Свою вину он полностью отрицает и считает, что весь скандал был тщательно спланирован. По его словам, сейчас материалы дела проверяют следователи из Москвы и после этого его, вероятно, закроют.

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Главный фигурант секс-скандала под Челябинском рассказал, чем занимался с подростками в интернате 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU