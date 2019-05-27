Алексей Текслер советует промышленникам Челябинской области перестать употреблять модные слова и спуститься на землю

СЕГОДНЯ 13:47 2019-05-27T13:47:12+03:00

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Площадка цеха «белой металлургии» Высота-239 ЧТПЗ давно стала местом проведения крупных совещаний. 27 мая в цеху Алексей Текслер назначил встречу собственникам крупнейших предприятий региона — основным налогоплательщикам.

До разговора Текслер осмотрел цех. Здесь есть что посмотреть: ни пыли, ни грязи, рабочие в чистой обуви и белых халатах. ЧТПЗ — лидер в выпуске труб для нефтегазовой промышленности.

Во время экскурсии глава региона интересовался охраной труда и безопасностью рабочих. Его заверили: все безопасно.

На встрече с промышленниками глава региона заявил:

— Нужно повышать участие крупного бизнеса в развитии экономики Челябинской области, в в социальных проектах. Крупнейшие налогоплательщики должны сменить отношение к земле, где они работают, к людям с которыми он работают.

Выяснилось, Текслер не любит модных слов «концепция, стратегия». По его мнению, надо спуститься на землю, к рабочим. Нужно предлагать конкретные решения с четким результатом. В том числе, в социальном развитии области.

ИСТОЧНИК KP.RU