Житель Челябинска купил угнанный мотоцикл, который искали по всему миру
Житель Челябинска, который увлекается мотоспортом, приглядел себе крутой байк в Сети. Продавец из Находки, что в Приморском крае, прислал все документы на машину. Покупатель пробил по открытым базам VIN-номер — покупка оказалась чистой. После этого перевел деньги — 330 тысяч рублей — и стал ждать доставку мотоцикла.
Машина пришла. Челябинец пошел ставить ее на учет в ГИБДД. Там полицейские посмотрели документы и оказалось, что они поддельные. Мотоцикл пришлось конфисковать. Оказалось, что он числится в международном розыске.
— В 2011 году его угнали в Италии, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Теперь полицейские будут искать жителя Приморья, который продал ворованный байк. А заодно обрадуют итальянца, который восемь лет назад лишился двухколесного.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
Ворованный байк.
ИСТОЧНИК KP.RU