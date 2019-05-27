Житель Челябинска купил угнанный мотоцикл, который искали по всему миру

СЕГОДНЯ 14:10 2019-05-27T14:11:50+03:00

Мотоцикл восемь лет назад угнали в Италии. Фото: кадр с видео

Байк у него забрали и теперь пытаются выйти на похитителей

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Житель Челябинска, который увлекается мотоспортом, приглядел себе крутой байк в Сети. Продавец из Находки, что в Приморском крае, прислал все документы на машину. Покупатель пробил по открытым базам VIN-номер — покупка оказалась чистой. После этого перевел деньги — 330 тысяч рублей — и стал ждать доставку мотоцикла.

Машина пришла. Челябинец пошел ставить ее на учет в ГИБДД. Там полицейские посмотрели документы и оказалось, что они поддельные. Мотоцикл пришлось конфисковать. Оказалось, что он числится в международном розыске.

— В 2011 году его угнали в Италии, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Теперь полицейские будут искать жителя Приморья, который продал ворованный байк. А заодно обрадуют итальянца, который восемь лет назад лишился двухколесного.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/711219" frameborder="0"></iframe> Ворованный байк.

ИСТОЧНИК KP.RU